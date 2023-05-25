Киянин хотів вистрибнути з балкону 16-го поверху багатоповерхівки, його врятував поліцейський (відео)

Киянин хотів вистрибнути з балкону 16-го поверху багатоповерхівки. Заступник начальника управління Денис Телятник завадив чоловіку зробити невиправний крок, вчасно схопив його і затягнув у безпечне місце.

До чергової частини Деснянського управління поліції надійшов виклик про те, що чоловік стоїть на підвіконні балкону 16 поверху на вулиці Радунській та хоче скоїти самогубство. На вказану адресу негайно прибули патрульні, рятувальники та медики.

Неподалік від місця події перебували оперативні співробітники, які вирушили на допомогу своїм колегам. Правоохоронці виявили чоловіка, який перебував у збудженому емоційному стані.

Заступник начальника – начальник кримінальної поліції Деснянського управління поліції Денис Телятник розпочав перемовини з киянином. Аби завадити діям чоловіка наш колега схопив його за тулуб, після чого затягнув на сходовий майданчик.

Лікарі надали 32-річному місцевому мешканцю необхідну медичну допомогу.