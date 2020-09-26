Опубликован официальный список погибших в авиакатастрофе под Харьковом

Харьковский национальный университет Воздушных сил им. Ивана Кожедуба обнародовал имена военных и курсантов, погибших 25 сентября в результате катастрофы военного самолета под Харьковом.

Список погибших появился на странице университета в Facebook.

Список военнослужащих, которые погибли в результате авиационной катастрофы самолета Ан-26 бортовой №76:

майор Кышеня Богдан Вячеславович, 10.02.1990 г. р.,

капитан Остапенко Алексей Георгиевич, 15.11.1991 г. р.,

капитан Добреля Дмитрий Денисович, 13.11.1991 г. р.,

старший лейтенант Мсуя Ашраф Азизович, 08.08.1991 г. р.,

старший лейтенант Козаченко Олег Михайлович, 11.07.1980 г. р.,

прапорщик Иванов Евгений Сергеевич, 20.08.1978 г. р.,

прапорщик Широчук Олег Николаевич, 10.11.1979 г. р.,

младший сержант Андрущенко Дмитрий Романович, 08.09.2000 г. р.,

солдат Бойко Александр Анатольевич, 14.12.2000 г. р.,

солдат Булий Ростислав Владимирович, 03.08.1998 г. р.,

солдат военной службы по контракту Ольховый Виталий Богданович, 27.06.2000 г. р.,

солдат Донец Дмитрий Евгеньевич, 16.07.2001 г. р.,

солдат Зыбюк Константин Олегович, 15.07.2001 г. р.,

солдат Клевец Александр Александрович, 23.05.2001 г. р.,

солдат Матвийчук Богдан Николаевич, 23.04.2001 г. р.,

сержант военной службы по контракту Микитченко Николай Анатольевич, 22.01.1998 г. р.,

солдат военной службы по контракту Скочков Александр Игоревич, 05.04.2000 г. р.,

солдат военной службы по контракту Шеремет Руслан Эдуардович, 26.10.1997 г. р.,

старший солдат военной службы по контракту Скоробогатько Евгений Иванович, 27.11.1993 г. р.,

солдат Дудла Артем Михайлович, 06.02.1999 г. р.,

солдат военной службы по контракту Померанцев Андрей Андреевич, 12.12.1994 г. р.,

солдат Роспотнюк Андрей Юрьевич, 15.08.1999 г. р.,

солдат Студинский Дмитрий Витальевич, 15.11.1999 г. р.,

солдат Хомячук Максим Владимирович, 19.02.1999 г. р.,

старший сержант Корчевский Роман Александрович, 15.05.1999 г. р.,

солдат Олабин Владимир Вадимович, 09.11.1999 г. р.

УНИАН