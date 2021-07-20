Українські військові виявили «вагнерівських» найманців на Донбасі і обіцяють їх знищити

Найманці-снайпери влаштувалися в районі Попасної

Українські військові повідомили, що виявили на окупованій частині Донбасу найманців російської приватної військової компанії «Вагнер», поява цих солдатів Кремля додає напруги на передовій. Про це йдеться в сюжеті програми «Україна сьогодні» на каналі «Україна 24».

«Ситуація на Донбасі залишається напруженою, в останні дні противник не припиняє атаки. Зараз можна виділити дві точки на фронті, де фіксують більше обстрілів. Це Приазов’я — населені пункти Павлопіль і Водяне та Луганщина — район Попасної і Золотого. Бойовики вже не ховаючись використовують заборонені калібри. Стріляють із мінометів 120-го калібру та ствольної артилерії 152-го калібру. Також ворог активно стріляє з протитанкової зброї. Цілить не в техніку, а в спостережні пости та укриття», — передає кореспондент із зони ООС.

У район Попасної, за інформацією українських військових, прибули бійці компанії «Вагнер». Роботу снайперських груп помітили відразу на декількох ділянках передової. Українські військові по всій лінії фронту посилили спостереження. Знімальна група каналу «Україна 24» побувала на одній з ділянок, яку, імовірно, обстрілюють «вагнерівські» снайпери.

«Армійцям, які тримають оборону на околицях Попасної, повідомили, що на передову прибули російські найманці. «Вагнерівці» приїхали в складі снайперських груп і вже почали пристрілювання. Ділянка фронту, куди прибули «вагнерівці», ідеально підходить для стрільців. Тут є будівлі, в яких можна облаштувати зручну снайперську вогневу точку», — передає кореспондент.

Українські військові вже мають позитивний досвід протидії снайперським атакам супротивника. Якщо «вагнерівці» розкриють своє розташування — будуть знищені, розповів журналіст у сюжеті.

Так звана «група Вагнера» (ПВК «Вагнер») — неофіційне збройне формування, внесене до списку санкцій США. Вона брала участь в діях на території України, Сирії, Судану, Лівії, Мозамбіку. Компанія не зафіксована в реєстрі юросіб і силових відомствах Росії, найманці відсутні в списках особового складу. Офіційна російська влада всіляко відхрещуються від причетності до групи, проте ЗМІ повідомляють, що неофіційно ПВК фінансується Головним управлінням Генштабу РФ.