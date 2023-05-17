Київські правоохоронці вилучили у артиста Віктора Павліка спецперепустку на проїзд у комендантську годину яку він подарував дружині
Співак Віктор Павлік хизувався документом у соціальній мережі, проїжджаючи один із мостів столиці.
Під час монітору мережі Інтернет та засобів масової інформації правоохоронці поліції Києва виявили відео, на якому відомий український співак їде з жінкою в автомобілі по Південному мосту та демонструє спецперепустку на проїзд у комендантську годину.
За цим фактом відомості про подію були внесені до Журналу єдиного обліку заяв та повідомлень громадян Дніпровського управління поліції.
Під час відпрацювання отриманої інформації правоохоронці поспілкувалися з власником автомобіля та жінкою і вилучили спецперепустку.
Окрім цього, поліцейські нагадали їм про заборону фіксації та висвітлення об’єктів стратегічного значення у період воєнного стану.
16 травня дружина Віктора Павліка Катерина Репяхова похвалилася, що чоловік зробив їй подарунок – спецперепустку, яка дозволяє кататися по стратегічному об’єкту (Південному мосту столиці), а також переміщатися містом у комендантську годину.
Відділ комунікації поліції Києва
Оксана ЛіщукTweet