Львів четверту добу без води через аварію на водогоні

Львів четверту добу частково без водопостачання, яке ускладнилося через болото.

Львів залишається без води вже четвертий день поспіль через масштабну аварію на магістральному водогоні. Ліквідація пошкодження ускладнена через складні умови на місці прориву. Як повідомляють комунальні служби, ремонтні роботи просуваються повільно через значний витік води, який перетворив ґрунт на глибоке болото. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Львівську міську раду.

«Ми працюємо цілодобово, але дістатися до труби надзвичайно складно. Ґрунт розкис настільки, що навіть важка техніка буксує», – пояснили у «Львівводоканалі».

Ремонтники не можуть оперативно під’їхати до місця пошкодження, що значно затягує відновлення водопостачання.