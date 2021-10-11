На Черкащині у «лобовій» ДТП загинули двоє людей, ще троє постраждали (фото)

На автодорозі Н-16, між селами Княжа та Багачівка Звенигородського району зіштовхнулись автомобілі Range Rover та Citroën.

Попередньо, водій першого транспортного засобу виконуючи обгін попутного авто виїхав на смугу зустрічного руху, де зіштовхнувся з Citroën.

Дві людини останнього легковика загинули — 56-річна водійка та її 41-річна пасажирка. Ще трьох пасажирів Citroën, двох чоловіків, 1961 та 1980 років народження, а також 35-річну жінку, госпіталізували до лікарні.

36-річного керманича Range Rover затримали.

Слідством розпочато кримінальне провадження . Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Правоохоронці встановлюють всі обставини ДТП. Слідство триває. // Вартові еспресо