Масштабний технічний збій стався в Україні через оновлення в одного з великих центрів обробки даних
Триває робота над відновленням сервісів
Через технічні оновлення у одного з великих центрів обробки даних, стався тимчасовий збій у роботі мобільних застосунків. Про це інформує «Главком» з посиланням на пресслужбу «Дії».
Назва компанії не зазначається, проте раніше «Нова пошта» повідомила, що сервіси тимчасово не працюють у звʼязку з технічними складнощами на стороні підрядника.
Користувачі повідомляють, що неможливо розрахуватися карткою в магазинах і метро, не працюють Apple/GooglePay. Також стався збій у додатках «Дія» та «Нова пошта».
У КМДА повідомили, що через технічний збій у «Ощадбанку» тимчасово недоступна безконтактна оплата проїзду на турнікетах метро.Tweet