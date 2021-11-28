Молодая девушка лишилась руки в результате ДТП в Черкасской (фото)

Водители автомобилей, попавших в ДТП в Черкасской области, не пострадали.

В ДТП на Черкасщине 20-летней пассажирке автомобиля ЗАЗ-1102 оторвало руку.

Как сообщает Сектор коммуникации полиции Черкасской области, вчера, по предварительной информации, 43-летний водитель автомобиля ЗАЗ-1102 не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем MAN.

Это произошло на автодороге «Драбов – Золотоноша – Кононовка». Отмечается, что авария произошла возле села Шрамковка Драбовского района.

В полиции отмечают, что в результате аварии 20-летняя пассажирка ЗАЗа получила телесные повреждения в виде травматической ампутации руки и была госпитализирована в реанимационное отделение Драбовской центральной районной больницы.

При этом отмечается, что водители обоих автомобилей не пострадали.

В сообщении говорится, что начато производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. // УНИАН