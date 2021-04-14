На автодорозі Київ–Одеса вантажівка в’їхала в пішохідний міст: на ділянці ускладнено рух (фото)

На автодорозі Київ — Одеса, в селі Ксаверівка, сталась ДТП.

Інформуємо вас про те, що в Васильківському районі трапилася автопригода: водій вантажівки Volvo в’їхав в металеву секцію пішохідного мосту. Є травмовані.

Патрульні поліцейські займаються регулюванням руху. Оскільки, на зазначеній ділянці тимчасово ускладнено руху. На місці працюють рятувальники, медики та слідчі.

Просимо вас врахувати вищевказану інформацію, бути особливо обережними. За можливості утримуйтеся від поїздки за вищевказаним маршрутом.

Водії, дотримуйтесь правил дорожнього руху та жестів регулювальника.

Патрульна поліція Київської області