На Буковині поліція розшукує безвісти зниклого настоятеля монастиря (фото)
Вчора, 17 жовтня, до поліції звернувся буковинець та повідомив, що його родич Дудка Дмитро Іванович напередодні пішов на рибалку на річку Дністер поблизу села Вороновиця та досі не повернувся.
46-річний чоловік є настоятелем одного із монастирів Заставнівського району та проживає у селі Хрещатик цього району.
Місцезнаходження зниклого досі невідоме. Крім особового складу Кельменецького відділу поліції, до пошуків розшукуваного долучилися також рятувальники та громадськість.
Прикмети: зріст 170-175 сантиметрів, міцної тілобудови, волосся темне довге, обличчя овальне, ніс прямий.
Якщо вам відома будь-яка інформація про місцеперебування розшукуваного, терміново повідомте на спецлінію «102».
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