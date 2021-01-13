На Чернігівщині розшукують 6-річну дівчинку (фото)

11 січня до Ніжинського відділу поліції звернулася місцева мешканка Світлана Андрущенко та повідомила, що кілька днів тому її рідна сестра зі своїм знайомим, з дозволу матері, забрала її малолітню дитину Аліну до Києва під приводом прогулянки, після чого зв’язок з ними обірвався. Телефони вимкнені. Де можуть перебувати сестра, її співмешканець та, головне, дитина — вона не знає.

Поліцейським вдалося встановити, що 10 січня, близько 10 ранку їх бачили у смт. Березань Київської області, звідки родом чоловік. Після гостини у його брата, всі троє пішли у невідомому напрямку.

У поліції є відеозапис з однієї з відеокамер, що встановлені у смт Березань, на якому видно, що дівчинка, за описом схожа на зниклу Аліну, проходить по вулиці разом із жінкою та чоловіком, які схожі на сестру заявниці — Тамару Маркович та її співмешканця на ім’я Сергій Савченко. Дівчинка досить легко вдягнена: шуба білого кольору, різнокольорові лосини та чобітки рожевого кольору, без головного убору.