На Дніпропетровщині перекинувся легковик, загинув чоловік і постраждали двоє дівчат
Співробітники поліції проводять слідчі дії.
У Дніпропетровській області між селами Бузівка та Ковпаківка Новомосковського району сталася смертельна ДТП.
Про це повідомили у ДСНС.
Під час руху водій легкового автомобіля “Daewoo Lanos” не впорався з керуванням, з’їхав на узбіччя та перекинувся.
Внаслідок події загинув пасажир 1992 року народження.
Також постраждали 15-річна та 16-річна дівчини, які були госпіталізовані до Магдалинівської центральної районної лікарні.
Співробітники поліції проводять слідчі дії щодо встановлення обставин пригоди.
“До робіт залучено 3 чоловіка особового складу та 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області”, – йдеться у повідомленні. // LB.ua