На Дніпропетровщині під час пожежі загинуло немовля

Дитина 2022 року народження перебувала без нагляду.

На Дніпропетровщині сталася пожежа у житловому будинку. У вогні живцем згоріло немовля.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Головного управління ДСНС у Дніпропетровській області.

Пожежа сталася 2 липня, у селі Олексіївка Софіївської селищної територіальної громади Криворізького району, всередині одноповерхового житлового будинку. Пожежники приборкали вогонь.

«Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили дитину, 2022 року народження, без ознак життя», — повідомили у ДСНС.

Чому немовля знаходилося у будинку без нагляду та де на момент пожежі перебували батьки дитини — не повідомляються. Рятувальники наголошують на тому, що дорослі повинні слідкувати за дітьми та не залишити їх без нагляду. // УНІАН