На Дніпропетровщині дитина спалила машину сусідки

У Верхньодніпровську дитина підпалила «Мерседес 200».

Про це повідомляє “Дніпро Оперативний” із посиланням на власні джерела.

Інцидент стався 15 жовтня на вулиці Конституційна. У дворі приватного будинку загорівся автомобіль «Мерседес 200». Він належав 42-річній жінці. Виявилося, що автівку підпалив 8-річний хлопчик, який грався сірниками у дворі.

Рятувальники загасили автівку, постраждалих немає. Машина вигоріла частково, в основному передня частина.