На Донбассе пассажирский поезд протаранил на переезде легковушку, ее водитель погиб (фото)

Опубликовано

Пассажира автомобиля доставали военные и медики

В Донецкой области столкнулись пассажирский пригородный поезд сообщением Скотоватая–Славянск и легковой автомобиль. В результате ДТП погиб водитель.

https://cdn.segodnya.ua/i/original/media/image/603/f88/903/603f889035ca6.jpg

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, авария произошла сегодня, 3 марта, около 9 утра на железнодорожном нерегулируемом переезде в с. Новоселовка Покровского района.

В результате ДТП в автомобиле конструкциями транспортного средства зажало 2 человека, одного из которых, до прибытия спасателей, освободили представители Вооруженных сил Украины и медики скорой медицинской помощи.

В 12:20 спасатели демонтировали водительскую дверь легкового автомобиля, после чего деблокировали погибшего водителя 1964 года рождения. Движение по железнодорожному пути было временно остановлено на период проведения следственных действий. // Сегодня

Like

Метки:

Читайте также: