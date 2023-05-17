Поліцейські Львівщини нагадують усім учасникам дорожнього руху про необхідність неухильно дотримуватись вимог Правил дорожнього руху. Водії – не перевищуйте дозволену чи безпечну швидкість та постійно стежте за ситуацією навколо. Шановні батьки! Не лінуйтесь зайвий раз нагадати своїм дітям основні правила поведінки на дорозі, зокрема – правила переходу проїзної частини.

Перша дорожньо-транспортна пригода сталась 16 травня о 16.20 на автодорозі «Нижанковичі-Самбір-Дрогобич-Стрий», поблизу села Городище, Самбірського району. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «КІА Cerato», 62-річний житель міста Стрий скоїв наїзд на пішохода – 15-річну дівчину, яка перебігала дорогу у невстановленому місці.

Внаслідок наїзду неповнолітня отримала тілесні ушкодження та була доставлена у лікарню.

Того ж дня о 19.50 на вулиці Підвальній у Львові водій автомобіля «Kia Ceed» скоїв наїзд на пішохода – 11-річну львів’янку, яка переходила проїзну частину пішохідним переходом. Як і в попередньому випадку, внаслідок наїзду дівчинка отримала тілесні ушкодження та була доставлена у лікарню.

В обох випадках слідчі відкрили кримінальні провадження за ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Проводяться досудові розслідування, правоохоронці встановлюють обставини подій.

Відділ комунікації поліції Львівської області