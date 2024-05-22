На Донеччині у ДТП загинули поліцейські

21 травня під час виконання службових обов’язків у ДТП загинули співробітники Краматорського районного управління поліції капітан поліції Владислав Жданов та лейтенант поліції Ілля Галь.

Владислав Жданов, 27 років, працював старшим інспектором сектору ювенальної превенції. У правоохоронних органах – з 2013 року. У пам’яті колег він навіки залишиться захисником дітей, чесною та справедливою людиною.

Ілля Галь тільки рік тому, в 2023 році, закінчив навчальний заклад і почав працювати дільничним офіцером поліції в прифронтовій Костянтинівці. До останнього подиху Ілля допомагав людям під ворожими обстрілами, стояв на варті правопорядку. Йому назавжди 21 рік.

Висловлюємо глибокі співчуття рідним і близьким загиблих. Це непоправна втрата для усієї поліцейської родини.

Вічна пам’ять!

Відділ комунікації поліції Донецької області