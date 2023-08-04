На грузинському курорті стався зсув ґрунту: шестеро загиблих, десятки зниклих безвісти

У Грузії напередодні стався зсув ґрунту в районі курортного селища Шові у високогірному регіоні Рача.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на “Грузия Online“.

За даними Міністерства внутрішніх справ Грузії, станом на ранок, 4 серпня, внаслідок стихії загинули шестеро осіб – тіла двох загиблих виявили напередодні, ще про чотирьох жертв стало відомо вранці.

Рятувальники евакуювали із зони зсуву 210 осіб.

Як повідомляє грузинський “Перший канал“, у зоні стихійного лиха вже другу добу безперервно триває пошуково-рятувальна операція, до якої залучено близько 400 пожежників-рятувальників і співробітників різних підрозділів МВС. Сьогодні з 06:00 до рятувальних заходів було залучено два вертольоти прикордонної служби.

За словами міністра регіонального розвитку та інфраструктури Іраклія Карселадзе, до цього часу в зоні стихії не вдається зв’язатися з 35 людьми.

За даними порталу “Новини Грузія“, зсув стався 3 серпня близько 15:15. У регіоні пошкоджені лінії електропередачі, зруйновані дороги та мости, зв’язок працює з перебоями.

Кількох людей рятувальники виявили минулої ночі в лісі – вони самі змогли сховатися в безпечному місці. Також встановлено, де перебуває група геодезистів, яких не могли знайти після зсуву.

Рятувальникам усе ще не вдається пробитися до зони котеджів, яка опинилася в епіцентрі зсуву ґрунту.

“Там, де були котеджі, вже фактично нічого немає… Рятувальники не можуть пройти, вони провалюються”, – сказали в штабі порятунку.

За словами рятувальників, якби зсув стався уночі або рано-вранці – кількість жертв була б набагато більшою. Удень значна частина людей вирушила на прогулянку в найближчий ліс, що їх урятувало.