На Харківщині буде конфісковано земельні ділянки, власниками яких є росіяни

Суд задовольнив девʼять позовних заяв керівника Дергачівської окружної прокуратури Харківської області в інтересах держави в особі Головного управління Держгеокадастру у Харківській області щодо припинення права власності на земельні ділянки шляхом їх конфіскації.

Прокурори встановили, що на території Харківського району розташовані земельні ділянки сільськогосподарського призначення, власниками яких є громадяни російської федерації. Площа цих земель сягає майже 22 га.

Відповідно до чинного законодавства, іноземцям та особам без громадянства не можуть передаватись у власність земельні ділянки вказаної категорії. Вказані особи можуть набувати таке право лише у порядку спадкування, але повинні протягом року з моменту набуття відчужити землі на користь громадян України.

У разі якщо таке відчуження не відбулось, такі земельні ділянки підлягають конфіскації на користь держави.

З метою приведення у відповідність до вимог чинного земельного законодавства, недопущення безпідставного перебування у власності громадян держави-агресора українських сільськогосподарських земель прокуратура звернулась до суду з позовами, які наразі задоволено.

Рішення приймав Дергачівський районний суд Харківської області. Триває строк на апеляційне оскарження.

Робота на вказаному напрямі буде тривати, допоки на території Харківщини не залишиться жодної земельної ділянки вказаної категорії у власності громадян рф.

Харківська обласна прокуратура