На Харківщині у ДТП загинули шестеро людей, є травмовані (фото)

Аварія сталася за участі легковика, мікроавтобуса та вантажівки.

На Харківщині внаслідок ДТП загинули шестеро людей, ще п’ятеро отримали травми. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, аварія сталася сьогодні вранці біля села Новопавлівка Ізюмського району. Зіштовхнулись одразу три автомобілі – легковик, мікроавтобус та вантажівка.

Рятувальники за допомогою спеціального інструменту вирізали з понівечених автівок постраждалих та тіла загиблих.

Усіх травмованих госпіталізовано до лікарень. Обставини події наразі встановлюють правоохоронці.

Як заявив Суспільному директор Центру екстреної медичної допомоги Віктор Забашта, травмованих внаслідок ДТП троє, вони госпіталізовані у тяжкому стані.

У поліції Харківщини повідомили, що на місці зіткнення автомобілів “Nissan Primastar”, вантажівки “TATRA” та “Mitsubishi” працюють правоохоронці. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження про порушення правил безпеки руху. // УНІАН