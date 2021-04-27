Умер актер Кахи Кавсадзе – Абдулла из «Белого солнца пустыни»

Актер проходил лечение в одной из клиник в Тбилиси, куда он впервые был доставлен в ноябре прошлого года

Знаменитый советский и грузинский актер театра и кино Кахи Кавсадзе, наиболее известный по роли Абдуллы в фильме «Белое солнце пустыни», умер в Тиблиси, сообщает Эхо Кавказа.

Артисту было 85 лет, ранее он проходил лечение в Первой университетской клинике города. Впервые он был госпитализирован в клинику в ноябре прошлого года – у актера диагностировали дыхательную недостаточность, Кахи Давидович был переведен на искусственную вентиляцию легких. Позже актеру стало лучше – он поборол COVID-19.

В феврале этого года Кавсадзе снова был помещен в больницу, за жизнь актера врачи боролись в течение двух месяцев.

Кахи Кавсадзе был ведущим актером Тбилисского академического театра имени Шота Руставели. На его счету множество театральных постановок и более 80 фильмов. Кавсадзе сыграл в фильмах «Белое солнце пустыни», «Мелодии Верийского квартала», «Древо желания», «Покаяние», «Житие Дон Кихота и Санчо», «Тысяча и один рецепт влюбленного кулинара» и во многих других кинолентах. // «Сегодня»