На Закарпатті автомобіль на смерть збив 16-річного хлопця

У селищі Чинадієво Мукачівського району, водій автомобіля Volkswagen Touran здійснив наїзд на 16-річного хлопця.

Від отриманих травм неповнолітній помер дорогою до лікарні. За фактом автопригоди відкрито кримінальне провадження. Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП у Закарпатській області.

Так, 5 грудня, близько 11-ої години у селищі Чинадієво Мукачівського району сталася дорожньо-транспортна пригода.

Як попередньо встановили поліцейські, 52-річний водій автомобіля Volkswagen Touran здійснив наїзд на підлітка, який, імовірно, впав з гужової повозки, що рухалася попереду в попутному з автомобілем напрямку.

Внаслідок наїзду, 16-річний хлопець отримав важкі травми та помер дорогою до лікарні.

«За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Транспортні засоби поміщені на арештмайданчик відділення поліції. В ході слідства поліцейські встановлять всі обставини та причини цієї ДТП», – зазначили правоохоронці. // Діло