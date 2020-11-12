На Харьковщине разыскивают пропавшую несовершеннолетнюю девушку (фото)

17-летняя жительница Змиева Линда Якоб не вернулась домой с прогулки.

Как сообщили в отделе коммуникации областного управления Нацполиции, 11 ноября около 15:00 девушка ушла из дома и до настоящего момента не вернулась.

Приметы Линды Якоб: рост 158 см, среднего телосложения, русые волосы, глаза карие. В числе особых примет — шрам от пореза на левой руке. Когда девушка уходила из дома, на ней были черные брюки, обувь и рюкзак такого же цвета.

В полиции просят всех, кому что-либо известно и местонахождении Линды Якоб, обратиться по телефонам: (050) 30-55-233, (057)47-3-49-93, 102. // newsroom.kh.ua