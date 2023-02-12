На Херсонщині двоє чоловіків загинули, підірвавшись на російській міні

Вони їхали на автівці польовою дорогою.

На Херсонщині автомобіль з мирними людьми підірвався на міні, залишеній російськими окупантами.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Трагедія сталася зранку у неділю, 12 лютого, поблизу села Новорайськ Бериславського району. Двоє чоловіків, 45 та 48 років, їхали на автівці польовою дорогою, на якій залишилося багато російських мін.

Машина з цивільними натрапила на одну з них. Від отриманих поранень обидва чоловіки загинули на місці.