На Херсонщині двоє чоловіків загинули, підірвавшись на російській міні

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Вони їхали на автівці польовою дорогою.

На Херсонщині автомобіль з мирними людьми підірвався на міні, залишеній російськими окупантами.

На Херсонщині загинули двоє чоловіків, які підірвались на російській міні

Фото: Херсонська ОВА

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Трагедія сталася зранку у неділю, 12 лютого, поблизу села Новорайськ Бериславського району. Двоє чоловіків, 45 та 48 років, їхали на автівці польовою дорогою, на якій залишилося багато російських мін.

Машина з цивільними натрапила на одну з них. Від отриманих поранень обидва чоловіки загинули на місці.

Нагадаємо, що 31 січня поблизу села Музиківка на Херсонщині чоловік підірвався на ворожій міні. // LB.ua

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