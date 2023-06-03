На Херсонщині від вибуху невідомого предмета постраждали двоє дітей

Трагедія сталася на дитячому майданчику, де бавилися хлопчики.

У Загорянівці Херсонської області через вибух невідомого предмета постраждали двоє дітей.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“У 13-річної дитини осколкові ураження кінцівок. Менший, 10-річний, отримав поранення живота”, – написав Прокудін.

Він уточнив, що трагедія сталася на дитячому майданчику, де бавилися хлопчики.

Стан дітей, яких доставили до лікарні, досить важкий. Медики надають усю необхідну допомогу, старшого хлопчика оперують. // LB.ua