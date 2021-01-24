На Хмельниччині троє людей загинули внаслідок отруєння чадним газом

В оперативному повідомленні надзвичайників зазначено, що загибель людей у місті на Хмельниччині могла статися через порушення правил експлуатації пічного опалення.

Повідомлення до служби ДСНС надійшло вчора, 23 січня, в середині дня.

У місті Полонне у приватному житловому будинку виявили тіла трьох людей, які, за попередньою інформацією, загинули внаслідок отруєння чадним газом.

Ймовірно, причиною трагедії стало порушення правил експлуатації пічного опалення, зазначають у рятувальників. // podillyanews.co