На Полтавщині автомобіль смертельно травмував 4-річну дівчинку з самокатом

Внаслідок ДТП на пішохідному переході через трасу Київ–Харків у лікарню потрапила бабуся з 4-річною онукою. Остання померла у лікарні.

Вчора, близько 12-ї години, у дитячій лікарні померла 4-річна дівчинка, яка потрапила під колеса Citroën на пішохідному переході в Абазівці. Травми також отримала 60-річна жінка, яка була з нею. Про це повідомив відділ комунікації поліції Полтавської області.

Нагадаємо, ДТП сталася вчора, 30 червня, близько 11-ї години, у селі Абазівка, на 324-му кілометрі автодороги Київ–Харків. Автомобіль Citroën, за кермом якого був 65-річний мешканець Полтавського району, збив 4-річну дівчинку та 60-річну місцеву мешканку (ймовірно, її бабусю), які переходили дорогу по пішохідному переходу. Наразі точно невідомо, чи дитина вела самокат у руках або їхала на ньому. Очевидці стверджують, що вона трохи вирвалася уперед.

Унаслідок ДТП дитина отримала тяжкі травми. Її доставили до дитячої лікарні, але медики не встигли її врятувати — травми виявилися несумісні з життям. Жінка, яка разом із дівчинкою переходила дорогу, також отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували до міської лікарні Полтави. За інформацією джерел «Полтавщини», потерпіла працює прибиральницею в абазівській школі.

Водія уже затримали в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

За цим фактом слідчий Слідчого управління поліції Полтавщини, під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури, вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 ККУ (Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого).

Також поліція просить тих, хто був очевидцем події або має зафільмований момент удару, звернутися до поліції у будь-який зручний для вас спосіб: по телефону 102 або безпосередньо до ГУ НП в Полтавській області (вул. Пушкіна, 83) чи до Слідчого управління (вул. Сковороди, 2б). Файли також можна надіслати на електронну пошту su@pl.npu.gov.ua // Вартові еспресо