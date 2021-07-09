На Киевской таможне задержали «нелегальный» Lamborghini Aventador за 600 тысяч евро

Во время проверки электронной таможенной базы данных Киевской таможней установлено, что Lamborghini Aventador ввезен на территорию Украины гражданином Израиля в режиме временного ввоза на срок до одного года еще в феврале 2020 года.

Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной таможенной службы Украины.

«Киевские таможенники совместно с Нацполицией Украины разоблачили незаконное пребывание на таможенной территории Украины автомобиля Lamborghini Aventador, которого еще называют эталоном качества среди суперспорткаров», — говорится в сообщении.

Согласно информации Государственной таможенной службы, автомобиль по окончании срока вывезен за пределы Украины не был, и с заявлением о продлении срока временного ввоза спорткара его владелец к таможне не обращался.

«Таким образом, элитный автомобиль Lamborghini Aventador стал предметом нарушения таможенных правил, поскольку гражданин, который его завез на территорию Украины, нарушил украинское таможенное законодательство», — сообщают в пресс-службе таможни.

По выявленному факту Киевской таможней составлен протокол о нарушении таможенных правил по ч.6 ст 481 Таможенного кодекса Украины, автомобиль временно изъят, а материалы дела таможня направила в суд.

На днях по этому делу судом вынесено решение, согласно которому на гражданина Израиля наложен штраф в размере 170 тыс. гривен.