На Києвщині під колесами потяга загинув 18-річний хлопець

Вчора, 13 січня, близько 11:55 години, до поліції надійшло повідомлення від начальника залізничної станції “Боярка”, що на 876 кілометрі в межах станції “Тарасівка” смертельно травмовано молодого хлопця.

Правоохоронці попередньо встановили, що потяг сполученням Київ-Львів збив 18-річного жителя села Тарасівка, який переходив колії на заборонений сигнал світлофора.

Від отриманих травм потерпілий помер на місці події.

Слідчі Фастівського управління поліції розпочали досудове розслідування за даним фактом (ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України).

Поліція Київщини нагадує, що залізничний транспорт є зоною підвищеної небезпеки. Будьте обережними на залізничних коліях.

Відділ комунікації поліції Київської області