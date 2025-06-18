На Київщині чоловіка убило струмом під час риболовлі
35-річний житель міста Вишгород разом із товаришем перебував на березі водойми, де ловив рибу
У селі Гута-Межигірська чоловік під час риболовлі отримав смертельне ураження електричним струмом. Про це повідомляє «Главком» із посиланнямна поліцію Київщини.
«Внаслідок ураження струмом, спричиненої високою напругою, потерпілий помер на місці події до приїзду бригади екстреної медичної допомоги», – йдеться у повідомленні.
Поліція Київщини закликає громадян завжди дбати про особисту безпеку під час дозвілля поблизу водойм, адже нехтування елементарними правилами може мати фатальні наслідки.Tweet