На Київщині чоловіка убило струмом під час риболовлі

35-річний житель міста Вишгород разом із товаришем перебував на березі водойми, де ловив рибу

У селі Гута-Межигірська чоловік під час риболовлі отримав смертельне ураження електричним струмом. Про це повідомляє «Главком» із посиланнямна поліцію Київщини.

Як попередньо встановили правоохоронці, 35-річний житель міста Вишгород разом із товаришем перебував на березі водойми, де ловив рибу за допомогою вудки. Чоловік зайшов у воду та під час закидання снасті зачепив частиною риболовецького знаряддя дроти лінії електропередач.

«Внаслідок ураження струмом, спричиненої високою напругою, потерпілий помер на місці події до приїзду бригади екстреної медичної допомоги», – йдеться у повідомленні.

До поліції про подію повідомили медики. За фактом смерті чоловіка слідчими відкрито кримінальне провадження.

Поліція Київщини закликає громадян завжди дбати про особисту безпеку під час дозвілля поблизу водойм, адже нехтування елементарними правилами може мати фатальні наслідки.