З Польщі депортували українця, який п’яним кермував поїздом із 200 пасажирами
Чоловіку заборонили повторний в’їзд до Польщі та інших країн Шенгенської зони протягом п’яти років.
25 вересня польська влада депортувала 42-річного громадянина України, якого звинуватили в керуванні поїздом із 200 пасажирами напідпитку.
Про це пише Onet.
Поліції повідомили про те, що машиніст пасажирського поїзда сполученням Київ — Хелм, на борту якого перебували майже 200 людей, п’яний, ще у вівторок, 23 вересня.
Йому провели тест на алкоголь, який показав, що українець справді вживав алкоголь перед рейсом, вміст алкоголю становив 0,3 проміле.
Проти українця розпочали розслідування за звинуваченням у керуванні транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. Через порушення закону правоохоронці подали запит до прикордонної станції з проханням ухвалити рішення про депортацію чоловіка.
Його депортували з країни у четвер, 25 вересня, та заборонили повторний в'їзд до Польщі та інших країн Шенгенської зони протягом п'яти років.