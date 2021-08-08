На Львівщині перекинувся Ford Focus: 32-річний водій загинув

В ніч з суботи на неділю, 8 серпня, у селі Волосянка, що неподалік від Славського, сталася смертельна ДТП.



32-річний водій перекинувся на своєму автомобілі і загинув, інформує департамент цивільного захисту ЛОДА.

За попередньою інформацією, 32-річний мешканець села Грабовець їхав за кермом машини Ford Focus. Він не впорався з керуванням та з’їхав у кювет. Автомобіль перекинувся, а водій загинув на місці. Аварія сталася вночі, близько 02:00, у селі Волосянка, що у Стрийському районі.

Правоохоронці встановлюють обставини цієї ДТП. // Діло