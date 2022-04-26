На Львівщині у зіткненні легковика й фури загинула жінка і травмувався хлопчик (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 26 квітня, о 06.15, на автодорозі «Київ-Чоп» у селі Кізлів Золочівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення автомобіля «Рено Меґан», яким керувала 38-річна мешканка Київської області, та автопоїзда «Сканія» під керуванням 50-річного киянина.

Внаслідок ДТП водійка легковика від отриманих травм померла на місці події. Пасажир автомобіля, 9-річний житель Київської області, отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

Відділ комунікації поліції Львівської області