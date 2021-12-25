На Львівщині вибух газу зруйнував будинок: постраждали п’ятеро дорослих та 12-річна дитина (фото)

25 грудня близько 11.20 від служби 104 надійшла інформація про ймовірний вибух газу у приватному будинку у селі Ниновичі Червоноградського району.

За інформацією ДСНС внаслідок вибуху газу одноповерховий дерев’яний будинок пошкоджено повністю.

Зазначається, загоряння від вибуху не було.

На місце події виїхали підрозділ ДСНС, аварійна бригада газової служби, бригада ШМД.

Обставини події, потерпілі та масштаби шкоди встановлюються. // Діло