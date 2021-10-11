На Львівщині внаслідок вибуху в будинку постраждала жінка

Внаслідок вибуху відбулося руйнування стін і перекриття будівлі.

Про це повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА.

“10 жовтня року близько 07:30 год. в с. Меденичі (Меденицька селищна ТГ) Дрогобицького району по вул. Павла Полуботка, в цегляній одноповерховій господарській будівлі, критій металочерепицею, розміром 8×4 м відбувся (за попередніми даними) вибух газу без подальшого горіння.

Внаслідок вибуху отримала термічні опіки ІІ ступеня (обличчя та верхніх кінцівок) дружина власника будинку 1955 року народження, яка госпіталізована у КНП “8-а міська клінічна лікарня м. Львова”.

Внаслідок вибуху відбулося руйнування стін господарської будівлі на площі 30 м2 та перекриття на площі 15 м2.

Пожежно-рятувальні підрозділи на місце події не викликались”, – йдеться у повідомленні.

Причина вибуху – встановлюється. // Діло