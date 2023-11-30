На Львівщині чоловік загинув під час незаконної порубки дерева

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Як встановили правоохоронці, на нього впала сімнадцятиметрова зрубана гілка. Травмованого чоловіка виявив лісничий, який саме здійснював обхід ділянки – він і викликав на місце медиків. Проте, незважаючи на усі зусилля, врятувати життя пацієнта лікарям не вдалось.

Інформація про чоловіка, який вранці був доставлений в одну з лікарень у Стрийському районі з важкою травмою голови, надійшла до поліції 29 листопада. Незважаючи на зусилля медиків, близько 13.00 пацієнт помер від отриманих тілесних ушкоджень.

на львівщині під час незаконної порубки дерева чоловік отримав смертельну травму

До встановлення обставин події була задіяна слідчо-оперативна група відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції. Правоохоронці встановили особу померлого – ним виявився 48-річний житель міста Миколаїв Стрийського району.

Також встановлено, що травму голови він отримав під час незаконної порубки дерев у лісовому масиві – на нього впала сімнадцятиметрова зрубана гілка. В подальшому чоловіка виявив лісничий, який саме здійснював обхід ділянки – він і викликав на місце події бригаду медиків.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок».

Відділ комунікації поліції Львівської області

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