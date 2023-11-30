На Львівщині чоловік загинув під час незаконної порубки дерева

Як встановили правоохоронці, на нього впала сімнадцятиметрова зрубана гілка. Травмованого чоловіка виявив лісничий, який саме здійснював обхід ділянки – він і викликав на місце медиків. Проте, незважаючи на усі зусилля, врятувати життя пацієнта лікарям не вдалось.

Інформація про чоловіка, який вранці був доставлений в одну з лікарень у Стрийському районі з важкою травмою голови, надійшла до поліції 29 листопада. Незважаючи на зусилля медиків, близько 13.00 пацієнт помер від отриманих тілесних ушкоджень.

До встановлення обставин події була задіяна слідчо-оперативна група відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції. Правоохоронці встановили особу померлого – ним виявився 48-річний житель міста Миколаїв Стрийського району.

Також встановлено, що травму голови він отримав під час незаконної порубки дерев у лісовому масиві – на нього впала сімнадцятиметрова зрубана гілка. В подальшому чоловіка виявив лісничий, який саме здійснював обхід ділянки – він і викликав на місце події бригаду медиків.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок».

Відділ комунікації поліції Львівської області