На Львівщині у зіткненні потяга з легковиком загинули водій та його 8-річна дочка (фото)

Правоохоронці вкотре звертаються до громадян – будьте максимально уважні та обережні, наближаючись до залізничних колій, переїжджайте та переходьте їх тільки у дозволених місцях, переконавшись у відсутності потяга. Пам’ятайте, що залізниця є зоною підвищеної небезпеки.

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 21 грудня, близько 14.30, на залізничному переїзді у селі Арламівська Воля Яворівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, на переїзді відбулося зіткнення між пасажирським потягом, який слідував за маршрутом «Запоріжжя – Перемишль», та легковим автомобілем «Фольксваген Кадді» під керуванням 37-річного місцевого мешканця.

Внаслідок ДТП водій легковика, а також його 8-річна донька, яка перебувала в автомобілі, загинули від отриманих травм.

На місці події працюють слідчі, встановлюються усі обставини ДТП, вирішується питання правової кваліфікації події.

Відділ комунікації поліції Львівської області