На Малинщині у ДТП загинула пасажирка позашляховика (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталася 10 грудня близько 6:00 у с. Нянівці. На місці події працювала слідчо-оперативна група відділення поліції №1 (Малин) Коростенського райуправління.

Попередньо встановлено, що 46-річний водій автомобіля «Toyota RAV4», рухаючись у напрямку с. Жабоч, не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та здійснив наїзд на дерево.

Унаслідок ДТП травми отримали водій та 45-річна пасажирка автомобіля, жителі м. Малина. На жаль, жінка померла в автомобілі «швидкої» під час транспортування до лікарні. Чоловіка ушпиталили до реанімаційного відділення.

Нині правоохоронці з’ясовують причини та обставини події.

Водночас поліція закликає водіїв транспортних засобів враховувати погодні умови та стан дорожнього покриття. Не перевищуйте безпечну швидкість руху, не виконуйте ризикованих маневрів. У разі опадів та ожеледиці не зупиняйтеся миттєво, а знижуйте швидкість поступово. Використовуйте ремені безпеки. Будьте відповідальними!

Відділ комунікації поліції Житомирської області