На Одещині розшукується неповнолітній хлопець (фото)

Відділенням поліції №2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області розшукується мешканець с. Білолісся Кармиженко Іван Павлович, 2006 р.н., який 16 квітня пішов із дому та досі не повернувся.

Прикмети: на вигляд 16-17 років, худорлявий, зріст близько 170 см, пряме світло-русе коротке волосся, очі карі.

Був одягнений: спортивний костюм сірого кольору та гумові сланці.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження розшукуваного, просимо зателефонувати до відділення поліції №2 Білгорорд-Дністровського РВП за номерами: (096) 417-20-05, (04844) 3-16-85 або на спецлінію «102».

ГУНП в Одеській області