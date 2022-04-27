На Одещині розшукується неповнолітній хлопець (фото)

Відділом поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 розшукується Діденко Данило Олександрович, 2006 р.н, який вчора, 26 квітня, пішов з дому та досі не повернувся.

Прикмети: на вигляд 15-17 років, зріст близько 170-173 см, темне коротке волосся, карі очі, худорлявої статури.

Був одягнений: у чорну толстовку з яскравим малюнком, чорні (або сірі) спортивні штани, чорні високі черевики. Має при собі чорний рюкзак з написом.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження хлопця, просимо зателефонувати до територіального відділу поліції за номерами телефонів (048) 779-42-88, 779-49-70, 0 (95) 020 99 72 або на спецлінію «102».

Поліція Одеської області