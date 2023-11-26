На Одещині вирує негода: на двох трасах тимчасово перекрили рух для вантажівок

Частина регіону наразі без світла.

У неділю в Одеській області негода знеструмила частину регіону. Крім того для руху вантажівок наразі перекрито дві траси.

Про це повідомляє “Суспільне.Одеса” та Одеська ОВА.

Через сильний снігопад Ізмаїльський район знеструмлено.

Також перекрито рух на автомобільних дорогах загального значення.

“Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області повідомляє про перекриття руху великовагових транспортних засобів на трасах М-15 Одеса – Рені та М-28 Одеса – Южне з 8.30 години 26 листопада орієнтовно на 12 годин”, – повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Інформація про відновлення руху автотранспорту буде надана додатково.

Нагадаємо, Гідрометцентр попередив про сильні снігопади в неділю у деяких областях України. У низці областей – хуртовини, снігові замети й ожеледиця. || LB.ua