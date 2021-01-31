На Полтавщині провалилися під лід і загинули мати й дочка

У селі Писарівка Новосанжарської громади, що на Полтавщині, водолази-рятувальники витягли з річки Тагамлик бездиханні тіла двох місцевих мешканок – 42-річної жінки та її 23-річної дочки.

Про їх зникнення працівникам ДСНС повідомив чоловік і батько потопельниць.

Як з’ясувалася, родина жила біля річки. Тож чоловік припускає, що дружина з донькою могли піти до водойми на прогулянку. Та коли зайшли на досить крихкий лід, просто провалилися під кригу й не змогли вибратися з води самостійно…

Однак, як повідомили власкору «Голосу України» у пресслужбі Головного управління ДСНС в області, свідків цієї трагедії не було. Тож її обставини та причини смерті жінок тепер з’ясовують правоохоронці й фахівці-експерти. // Голос України