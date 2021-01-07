Подросток бегал по Львову с ножом и наносил себе ранения

Во Львове 17-летний парень бегал по городу с ножом, угрожал прохожим и наносил себе повреждения.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Львовской области.

«Вчера, около 19 часов патрульных вызвали на улицу Керамическую, где, по словам очевидцев, неизвестный бегает с ножом с большим лезвием и наносит себе повреждения. Когда полицейские приехали на место происшествия, то это лицо оттуда сбежало. Прохожие рассказали, что на прилегающих улицах бегает парень и угрожает людям ножом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что патрульные начали искать юношу. На одной из улиц они увидели экипаж полиции охраны, который тоже получил обращение от прохожих о парне. Они рассказали, что с виду несовершеннолетний, побежал на улицу Владимира Великого.

«Они побежали туда и увидели упомянутого парня. Он начал убегать. Полицейские загнали его в тупик. Парень приставил себе нож к груди и предупредил, что если кто-то подойдет ближе — он убьет себя», — говорится в сообщении.

Так, один из патрульных начал переговоры. В то же время напарник вызвал экипаж на помощь и скорую помощь, ведь на обеих руках парня были резаные раны.

Полицейский просил парня дать возможность перевязать раны, вместо этого он показательно начал наносить себе повреждения.

После долгих переговоров парень признался, что пережил очень серьезное потрясение и именно поэтому не хочет жить.

Услышанное полицейские сразу передали следователям Франковского отдела полиции.

Патрульный нашел правильные слова и парень выбросил нож. 17-летнего львовянина передали медикам. Они обработали порезы на руках и в сопровождении экипажа отвезли парня в специализированное медицинское учреждение. Туда же патрульные привезли мать юноши.