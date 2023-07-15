Дитина і троє дорослих загинули у зіткненні вантажівки і позашляховика на Одещині (фото)

Аварія сталася сьогодні о пів на восьму годину ранку між селами Підгірне та Карналіївка.

Попередньо поліцейські встановили, що зіткнення позашляховика з вантажним автомобілем сталося, коли в останнього лопнуло колесо і він виїхав на смугу зустрічного руху.

Унаслідок ДТП водій позашляховика та троє його пасажирів, серед яких – одна дитина, загинули. Водій вантажівки отримав тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Чоловік залишився на місці події, його перевірили на стан сп’яніння, він – тверезий.

Зараз там працюють слідчо-оперативна група з розслідування дорожньо-транспортних пригод СУ ГУНП в Одеській області та територіального підрозділу поліції. Правоохоронці встановлюють всі обставини автопригоди. Вирішується питання щодо внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей за статтею 286 Кримінального кодексу України.

ГУ Національної поліції в Одеській області