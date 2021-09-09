На Полтавщині у зіткненні легковика та вантажівки загинув чоловік

Дорожньо-транспортна пригода сталася 9 вересня, близько 5 години ранку, на 172-му кілометрі автодороги «Київ-Харків-Довжанський», поблизу села Карпилівка Лубенського району.

За попередньою версією слідства, водій, 2000 року народження, зіткнувся із вантажівкою, під керуванням водія, 1959 року народження.

У результаті ДТП водія автомобіля «Audi» з тілесними ушкодженнями доставлено до Лубенської місцевої лікарні. 19-річний пасажир легковика отримав травми, від яких помер на місці події.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстр досудових розслідувань за ознакам кримінального правопорушення передбаченого частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Наразі на місці події працюють працівники слідчого управління Полтавського Главку, які встановлюють обставини трагедії.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За інформацією Лубенського районного відділу поліції)