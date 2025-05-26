На Полтавщині молодий чоловік загинув під час риболовлі під ЛЕП

Подія сталася 24 травня близько 18:30 години біля ставка в селі Коржиха Ланнівської громади. Поліція встановлює обставини події.

За попередньою версією слідства, під час риболовлі 20-річний юнак вудилищем доторкнувся до лінії електропередач і його, ймовірно, вразило струмом, після чого він упав у воду. Очевидці дістали хлопця з води, але, на жаль, врятувати йому життя не вдалося.

Наразі тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України.

Обставини події з’ясовує слідство.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За інформацією Полтавського райуправління поліції)