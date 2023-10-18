на полтавщині поліція встановлює обставини отруєння родини з глобинщини

До відділу №1 (м. Глобине) Кременчуцького райуправління поліції 17 жовтня, близько 14:20, надійшло повідомлення від мешканців одного із сіл Глобинської громади, що у власному помешканні виявлено жінку, 1964 року народження, без ознак життя, та чоловіка, 1986 року народження, без свідомості. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Отримавши інформацію на місце події одразу прибула слідчо-оперативна група поліції. За попередньою версією слідства, люди могли отруїтися чадним газом через затухання газового котла.

Чоловіка з місця події доставлено до лікарні з ознаками отруєння. А тіло жінки направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Наразі за даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Глобинської окружної прокуратури, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками частини 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Обставини та причини трагедії встановлює слідство.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За інформацією Кременчуцького РУ поліції)