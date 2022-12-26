У Сербії десятки людей отруїлися після сходження з рейок цистерн з аміаком

Десятки людей були шпиталізовані з отруєнням у Сербії після того, як поїзд, який перевозив аміак, зійшов із рейок, внаслідок чого стався витік. Інцидент стався ввечері 25 грудня на південному сході Сербії.

Витік аміаку спричинив «51 випадок отруєння», повідомив Владан Васич, мер міста Пірота, де сталася аварія.

За даними Міністерства внутрішніх справ Сербії, аварія призвела до «витоку (аміаку) і розсіювання великої кількості газу в атмосферу».

За словами офіційних осіб, поїзд із 20 вагонів перевозив токсичні матеріали із сусідньої Болгарії. // Радіо Свобода