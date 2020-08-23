На Чернігівщині поліція зупинила авто з п’яним водієм, ним виявився депутат

У Сновську правоохоронці зупинили легковик, водій якого перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння. Порушником виявився депутат районної ради.

23 серпня працівники сектору реагування патрульної поліції Сновського відділення поліції під час несення служби на підставі статті 35 Закону України «Про Національну поліцію» зупинили автомобіль ВАЗ-2103 під керуванням мешканця Сновська.

Під час спілкування з водієм, який виявився депутатом районної ради та місцевим підприємцем, у поліції виникли обґрунтовані підозри, що чоловік знаходиться у стані алкогольного сп’яніння.

Медики Сновської районної лікарні в ході тесту на стан вживання алкоголю підтвердили припущення правоохоронців.

Поліцейські склали на п’яного кермувальника адміністративний протокол за частиною 1 статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного чи іншого сп’яніння).

Водієві загрожує штраф у розмірі понад 10 тисяч гривень з позбавленням права керування транспортом на один рік.

Сектор комунікації

поліції Чернігівської області