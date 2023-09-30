На Полтавщині загинула 10-річна дівчинка

Тіло дівчинки виявили в річці Орчик, що в місті Карлівка. Про це до відділу №3 (м. Карлівка) Полтавського районного управління поліції, 30 вересня, близько 16:30, повідомили медики. Поліція відкрила кримінальне провадження.

У процесі проведення першочергових слідчих дій встановлено, що 10-річна дівчинка купалася у водоймі разом з двома друзями. Коли вона почала тонути, діти покликали на допомогу.

На заклик про порятунок відгукнувся місцевий чоловік, який проходив неподалік річки. Він витягнув дитину на берег та викликав швидку.

Не зважаючи на проведені фахівцями екстреної медичної допомоги реанімаційні заходи, врятувати дитині життя не вдалося. Її тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури, розпочато досудове розслідування за пунктом 2 частиною 2 статті 115 (Умисне вбивство малолітньої дитини) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

Водночас Правоохоронці встановлюють причини перебування дітей біля водойми без нагляду дорослих.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За інформацією Полтавського РУ поліції)